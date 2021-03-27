2021/03/27 | 00:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

1035 مشاهدة

افاد مصدر امني، الجمعة، ان الانفجار الذي وقع في مدينة السماوة ادى الى اصابة قاضي و احد افراد حمايته.

وقال المصدر لـ NRT عربية (26 اذار 2021)، ان "انفجار مدينة السماوة استهدف احد القضاة عندما كان يمارس الرياضة برفقة حمايته مما ادى الى اصابتهم بجروح".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "عناصر مجهولة نصبت كمينا بعبوة ناسفة استهدفت احد القضاة عندما كان يمارس الرياضة في منطقة الجربوعية وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، مما ادى الى اصابته مع احد افراد حمايته"، مبينا ان "الجريحين نقلو الى المستشفى لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة قاضي و أحد افراد حمايته بأنفجار مدينة السماوة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة قاضي و أحد افراد حمايته بأنفجار مدينة السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).