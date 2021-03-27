2021/03/27 | 00:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثاني رحلة لأداء العمرة تنطلق اليوم من أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 00:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثاني رحلة لأداء العمرة تنطلق اليوم من أربيل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثاني رحلة لأداء العمرة تنطلق اليوم من أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).