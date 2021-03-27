هل سنصبح من سكان المريخ قريبًا؟ - نعيمة عبد الجواد

2021/03/27 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد يتردد في الأذهان مع نهاية هذا العام التساؤل عما إذا الكوكب قد ضاق بتواجدنا على ظهره؟ كنا نسمع عن غضب الطبيعة وكيف ستنتقم لنفسها ممن يخربونها، ويلوثون جوها، ومن ثمَّ، هل سيكون انتقام الطبيعة هو الفتك بكل من أضروا بها وعلى رأسهم البشر؟ أم سيكون هذا الانتقام في شكل طرد الإنسان المخرب من على ظهر كوكب الأرض؟ومع نهاية عام 2020 تتزايد حالة الترقب والانتظار المصاحبة لمحاولة تقييم حصاد عام غريب كان الح ......





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