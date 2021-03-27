فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ - عباس علي العلي

2021/03/27 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من وضائف الدين بحسب الآية أعلاه التذكير والتنبيه على أن الوجود الشمولي لكل الكائنات هو محض قانون لا يقبل التحريف ولا التعديل ولا الأستثناء، إلا في حدود ما هو من أختصاص صانع هذا القانون ومنشئه بالطريقة التي يعتمدها النص، هذه الوظيفة بكامل إطلاقها إرشادية تتعلق بالخيار كما تتعلق بفهم المخاطب، ليس لأهمية الدين بذاته، بل لأهمية الإرشاد لوجوده الخاص والعام الكلي والجزئي، سيقول البعض إذا كان الدين كذلك ......





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