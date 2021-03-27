مفاوضات‭ ‬لإخلاء‭ ‬سنجار‭ ‬من‭ ‬مقاتلي العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬قبل‭ ‬المهلة‭ ‬الأخيرة

2021/03/27 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬ بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬امس،‭ ‬تأجيل‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والاردن‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القريب‭ ‬العاجل‮»‬‭.‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬بغداد‭ ‬وحول‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬استعدادا‭ ‬لحماية‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬رفضتها‭ ‬مليشيات‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ […]

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