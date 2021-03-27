2021/03/27 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن بغداد – الموصل – الزمان أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس، تأجيل القمة الثلاثية مع مصر والاردن المقرر عقدها السبت في بغداد إلى «القريب العاجل».
فيما كان الجيش العراقي قد انتشر في مراكز بغداد وحول المنطقة الخضراء استعدادا لحماية القمة التي رفضتها مليشيات مقربة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات لإخلاء سنجار من مقاتلي العمال الكردستاني قبل المهلة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما كان الجيش العراقي قد انتشر في مراكز بغداد وحول المنطقة الخضراء استعدادا لحماية القمة التي رفضتها مليشيات مقربة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات لإخلاء سنجار من مقاتلي العمال الكردستاني قبل المهلة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات لإخلاء سنجار من مقاتلي العمال الكردستاني قبل المهلة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).