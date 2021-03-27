أسئلة خيالية لقضية واقعية

2021/03/27 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما هي لغة الحوار التي من الممكن أن تنشأ بين عنصر في مليشيا تنتشر في شوارع بغداد في فعالية مفاجئة ورجل عسكري من القوات الامنية أو الجيش، حين يتقابلان في ساحة من ساحات العاصمة؟ هل يستطيع ضابط في الشرطة أو الجيش أن يسأل عنصر المليشيا أي سؤال، في حال كان هناك داع […]

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