2021/03/27 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروع‭ ‬لقطارات‭ ‬الصعيد موسكو‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬عالمي‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬فتحها‭ ‬ طهطا‭ -)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬السويس‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ حادثان‭ ‬كبيران‭ ‬يتفاعلان‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬الاول‭ ‬انغلاق‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬نادر‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬،‭ […]

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