2021/03/27 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عشرات القتلى والجرحى في حادث مروع لقطارات الصعيد موسكو تتحدث عن بديل عالمي لقناة السويس بعد الفشل في اعادة فتحها طهطا -)-(أ ف ب) – السويس – موسكو – الزمان حادثان كبيران يتفاعلان بسرعة في مصر ، الاول انغلاق قناة السويس في حدث نادر لم يحصل منذ الحرب الثانية مع اسرائيل ، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تتحدث عن بديل عالمي لقناة السويس بعد الفشل في اعادة فتحها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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