رسالة شُكر لمعارضي نوال السعداوي! - محمد عبد المجيد

2021/03/27 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد شكرا لمعارضي الدكتورة نوال السعداوي الذين رفضوا الترحم عليها، وقذفوها بالشتائم في مماتها أكثر مما فعلوا في حياتها.شكرا لهم جميعا فقد قدّموا وسامَ شرف للراحلة الشجاعة التي تحمّلتْ قذارتهم، وعفنهم، وأوساخَهم لعشرات السنين، وعندما رحلتْ إلى جوار ربنـا، سواء آمنـتْ أم لم تؤمن، فهي في ذمة الله.على الفضاء النتّي كل صور الإلحاد، والكُفْر، والنــَـيـّـل من الأديان، والسِباب ضد الرسل، وتكذيب الأنبي ......





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