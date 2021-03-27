2021/03/27 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول عدد من مستخدمي موقع تويتر في السعودية، الجمعة، مقطع فيديو لا يظهر فيه سوى صوت صراخ وربما استنجاد من امرأة في مدينة شرورة، الواقعة جنوبي البلاد، ما دفع لظهور مطالبات كثيرة بإنقاذها وتخليصها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل لـ "سيدة تتعرض للتعذيب" يثير ضجة على تويتر في السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل لـ "سيدة تتعرض للتعذيب" يثير ضجة على تويتر في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).