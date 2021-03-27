أول بيان للنيابة العامة بخصوص حادث تصادم القطارين الدامي بصعيد مصر

2021/03/27 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام المصري، الجمعة، بعدة إجراءات لمواصلة التحقيق في تصادم قطاري الصعيد، وفق ما كشف عنه أول بيان للنيابة العامة بخصوص الحادث الذي وقع بمحافظة سوهاج.

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