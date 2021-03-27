اليوم.. انطلاق تطعيم المواطنين بلقاح «استرازنيكا}

2021/03/27 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي بابل: جنان الاسدي

تباشر وزارة الصحة، بدءاً من اليوم السبت، تطعيم المواطنين بلقاح “استرازنيكا” في المراكز الصحيَّة ببغداد والمحافظات بعد وصول أوَّل دفعة منه مؤخراً عبر مرفق “كوفاكس”.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة تسلَّمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس البالغة 336 ألف جرعة بعد تجهيز المبالغ الماليَّة اللازمة

لتوفيره”.

وأكَّد التميمي أنَّ “اللقاح آمن وفعال ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالميَّة”، داعياً “المواطنين المشمولين باللقاح إلى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونيَّة لتثبيت معلوماتهم الخاصة، وبعدها يتم إرسال رسالة عبر هواتفهم لإشعارهم بزمان ومكان تلقّي اللقاح مع منحهم هويَّة خاصة بتسلّمه كجرعة أولى وتثبيت موعد آخر لتسلّم الجرعة الثانية”.

وأضاف التميمي أنَّ “هناك دفعات أخرى من اللقاحات ستصل تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تعاقدات الوزارة البالغة 20 مليون جرعة عن طريق مرفق كوفاكس وشركتي سينوفارم الصينيَّة وفايزر الأميركية، وسيتم توزيعها بين المؤسسات والدوائر الصحيَّة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل عادل ومجاناً بين المواطنين من الفئات المستهدفة واعتباراً من اليوم السبت”.

ولفت إلى “تخصيص 660 منفذاً في بغداد والمحافظات خاصة بصرف اللقاحات بإشراف دائرة الصحة العامة”.

وأعرب وزير الصحة خلال زيارته محافظة كربلاء عن “خشيته من زيادة الإصابات بالجائحة خلال الزيارة الشعبانيَّة المتوقع أنْ تكون مليونيَّة، إذ تمَّت ملاحظة وجود معاناة كبيرة من قبل الملاكات الصحيَّة بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الوقائيَّة”.

وفي الملف نفسه، قال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي لـ”الصباح”: إنَّ “الدائرة فتحت 46 منفذاً تلقيحياً في المراكز الصحيَّة بجانب الكرخ لإعطاء لقاح استرازنيكا مع ثلاثة منافذ أخرى في مستشفيات الإمامين الكاظمين عليهما السلام واليرموك والكرخ العام، حيث سيكون اللقاح متاحاً لكلِّ المواطنين من عمر 18 سنة فما فوق ابتداء من اليوم السبت”.

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