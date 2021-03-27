تأجيل القمة الثلاثيَّة بين العراق ومصر والأردن إلى موعد آخر

2021/03/27 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قدَّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعازيه إلى رئيس جمهوريَّة مصـر العربيَّة عبد الفتاح السيسي بالمصاب الأليم جرَّاء حادثة اصطدام القطارين، داعياً بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأجرى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع السيسي، عبَّر فيه عن “عميق حزنه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر الشقيقة، بالحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين”.



وأعلن الكاظمي، في تغريدة على حسابه في “تويتر” تأجيل القمة الثلاثيَّة في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجيَّة البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها، تضامناً مع فاجعة اخواننا.

وكانت العاصمة بغداد تستعدُّ لاستضافة القمة الثلاثيَّة بين العراق ومصر والأردن التي تعقد على مستوى القادة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لتطوير وتوسيع العلاقات بين البلدان الثلاثة في المجالات كافة.



يُشار إلى أنَّ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين قد قال في بيان: “تلقينا بحزنٍ بالغٍ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريَّة مصر العربيَّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين”.

وأضاف حسين “في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للمتوفين، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين”.



يذكر أنَّ قطارين في مركز طهطا بسوهاج قد اصطدما، أمس الجمعة، مما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأوقع قتلى وجرحى.

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