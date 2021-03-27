2021/03/27 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

وجَّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعوة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة الرياض.

وذكر بيان صادر عن اللقاء الافتراضي بين الكاظمي والعاهل السعودي أنَّه “انطلاقاً من الروابط والوشائج

الأخويَّة الراسخة والتأريخيَّة التي تجمع بين العراق والسعوديَّة وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر العلاقات بينهما، وبناء على

دعوة من ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة، تم عقد لقاء افتراضي عن بعد بين الكاظمي وملك

السعوديَّة”.

وأضاف البيان أنَّ “المملكة العربيَّة السعوديَّة ثمَّنت جهود الحكومة

العراقيَّة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في العراق”، لافتاً إلى أنَّ “العراق يشيد بالمبادرات التي قدمتها المملكة العربيَّة السعوديَّة في مواجهة جائحة

كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يُجري لقاء افتراضيا مع العاهل السعودي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يُجري لقاء افتراضيا مع العاهل السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).