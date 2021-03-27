سؤال في 27 آذار يوم المسرح العالمي - طه رشيد

2021/03/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد ماذا لو أصبح “المسرح” وباءً؟!قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد من التذكير بان العالم خسر مئات المليارات من الدولارات بسبب وباء كورونا المستجد، وما زالت الخسارات متواصلة.



وحصدت كورونا الاف الارواح من مختلف الاعمار وبالأخص من كبار السن، ولكن الضحية الاولى لهذا الوباء، وكالعادة، من فقراء شعوب الارض وبالأخص في تلك البلدان التي تشكو من بنية صحية متخلفة، مثل بلادنا، وفي البلدان التي لا يوجد فيها ......





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