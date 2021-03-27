2021/03/27 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مسؤول رفيع في بيونغ يانغ تنديد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين في إطار تجاربها العسكرية بأنه "تعدٍ" و"استفزاز"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية ترد على تصريحات بايدن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية ترد على تصريحات بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).