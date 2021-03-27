المسرح الآن، أكثر من أي وقت مضى.. بمناسبة يوم المسرح العالمي - حكمت الحاج

2021/03/27 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج الإغلاق.



تلك هي الكلمة الصادمة التي سادت عام 2020، عام الجائحة، في كل مكان.



ولكن في قطاع المسرح، لم تكن كلمة "إغلاق" تعني مدلولها الصحي المجتمعي الحكومي العالمي فحسب، بل كانت تعني بكل بساطة إغلاق أبواب المسارح وطرد المتفرجين خارجها.



ونظرا لبروتوكولات التباعد الاجتماعي التي تحظر التجمعات البشرية، استجاب صانعو المسرح بشكل خلاق لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، من خلال التحول إلى أنماط الأداء عبر الإ ......





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