فيديو لجيرارد بيكيه على مأدبة خليجية.. فماذا قال؟

2021/03/27 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مقطع فيديو تم تصويره في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

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