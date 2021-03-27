بايدن يدعو بوتين وشي جينبينغ للمشاركة بقمة حول المناخ

2021/03/27 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعا نظيريه، الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، للمشاركة في القمة الافتراضية حول المناخ في 22 و23 أبريل القادم.

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