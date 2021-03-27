انهيار مبنى مكون من 10 طوابق في العاصمة المصرية

2021/03/27 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة"، الجمعة، بتعرض مبنى سكني مكون من عدة طوابق للانهيار، بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية، القاهرة.

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