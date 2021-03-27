ناسا تنشر صورة تبهر الأبصار من الكوكب الأحمر

2021/03/27 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء عن صورة جديدة تم التقاطها على سطح كوكب المريخ، تظهر كثبانا رملية في مشهد يخطف الأنظار.

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