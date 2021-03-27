2021/03/27 | 07:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، تدمير مضافة للإرهابيين بعملية استباقية شمال شرق الرطبة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافة للإرهابيين بعملية استباقية في الأنبار العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافة للإرهابيين بعملية استباقية في الأنبار العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).