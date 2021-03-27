الأردن يعتذر للعراق بشأن قضية حساسة لها علاقة بصدام

2021/03/27 | 07:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت السلطات الاردنية اعتذارا رسميا للعراق بعد خطأ ارتكبته بحقه .

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