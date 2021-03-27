"تدريبات الشم".. أمل المتعافين من كوفيد لاستعادة الحاسة المفقودة

2021/03/27 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى أطباء بالتدريب على الروائح بالنسبة لمرضى كوفيد الذين يعانون من فقدان لحاسة الشم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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