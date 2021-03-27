وزير الصحة يحدد موعد وصول دفعات إضافية من لقاح كورونا للعراق ويوجه دعوة للمواطنين - عاجل

2021/03/27 | 08:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وجّه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم السبت (27 آذار 2021)، دعوة إلى المواطنين بخصوص لقاحات فيروس كورونا، فيما عبّر عن خشيته من زيادة إصابات كورونا بعد زيارة النصف من شعبان.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنَّ "الوزارة تسلَّمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس البالغة 336 ألف جرعة بعد تجهيز المبالغ الماليَّة اللازمة لتوفيره".

وأكَّد، أنَّ "اللقاح آمن وفعال ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالميَّة"، داعياً "المواطنين المشمولين باللقاح إلى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونيَّة لتثبيت معلوماتهم الخاصة، وبعدها يتم إرسال رسالة عبر هواتفهم لإشعارهم بزمان ومكان تلقّي اللقاح مع منحهم هويَّة خاصة بتسلّمه كجرعة أولى وتثبيت موعد آخر لتسلّم الجرعة الثانية".

وأضاف التميمي، أنَّ "هناك دفعات أخرى من اللقاحات ستصل تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تعاقدات الوزارة البالغة 20 مليون جرعة عن طريق مرفق كوفاكس، وشركتي سينوفارم الصينيَّة وفايزر الأميركية، وسيتم توزيعها بين المؤسسات والدوائر الصحيَّة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل عادل ومجاناً بين المواطنين من الفئات المستهدفة واعتباراً من اليوم السبت".

ولفت إلى "تخصيص 660 منفذاً في بغداد والمحافظات خاصة بصرف اللقاحات بإشراف دائرة الصحة العامة"، معرباً عن "خشيته من زيادة الإصابات بالجائحة خلال الزيارة الشعبانيَّة المتوقع أنْ تكون مليونيَّة، إذ تمَّت ملاحظة وجود معاناة كبيرة من قبل الملاكات الصحيَّة بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الوقائيَّة".

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