2021/03/27 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

2 مشاهدة

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعازيه لذوي ضحايا حادث تصادم قطارين في مصر، والذي اسفر عن مقتل واصابة مئات الاشخاص.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، انه "قال تعالي: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، حيث يعتصرنا الألم والحزن لما وقع من حادثة القطار الأليمة، والتي أودت بحياة الكثير من اخوتنا المصريين".

واضاف، انه "أتقدم بوافر العزاء للشعب المصري الشقيق، وأخص بالذكر منهم ذوي الضحايا، ونسأل الله ان يمن عليهم بالصبر والسلوان، وأن يبعد عن الشعب بكل طوائفه الأخطار ويمن عليهم، بالأمن والأمان والعيش والرغيد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعزي ويعبر عن المه وحزنه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعزي ويعبر عن المه وحزنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).