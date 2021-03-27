رحلة البحث عن نبات الكمأة وسط مخاطر الصحراء فى العراق (صور)

2021/03/27 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في مواجهة الطقس القاسي وخطر الألغام الأرضية المتبقية، تقضي بعض العائلات العراقية أسابيع في البحث عن الكمأة الموسمية لبيعها في السوق.

يعتبر الكمأ الصحراوي أرخص ثمنا وأكثر وفرة من أوروبا، في العراق فقد رجال أرواحهم بحثا عن هذا الكمأ وسط مناطق الألغام، ويقضي الآخرون حياتهم في السعي وراء الهوس بهم، ويتم استخراجه بواسطة منكاش حديدي.

يؤكل نبات الكمأ نيا أو طهيا، وهو لذيذ الطعم، له رائحة عطرية، وينمو في الصحارى والجبال وفي أصول الأشجار الكبيرة، وكمأة السهل بيضاء رخوة، وكمأة الحجارة سوداء جيدة وهي أجود أنواعها.

N.A

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