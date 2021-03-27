دول غربية تطالب بمشاورات مغلقة بشأن كوريا الشمالية

2021/03/27 | 08:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

طلب عدد من الدول الغربية إجراء مشاورات مغلقة بشأن كوريا الشمالية وذلك على خلفية ما أطلقته في بحر اليابان من تجربة صاروخية يوم الخميس الماضي، وجاء ذلك بحسب مصدر في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لوكالة نوفوستي.

وقال المصدر: إن "عددا من الدول الغربية طلبت إجراء مشاورات مغلقة بشأن كوريا الشمالية ، وذلك على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة".

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس الماضي"مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً" جديداً.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّه تم بنجاح الخميس إطلاق صاروخين مجهزين بمحرك يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أن التجربة جرت بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونغ تشول.

وقال المسؤول إن التجربة كانت ناجحة و"ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد" ومن أجل "ردع أي نوع من التهديدات العسكرية القائمة في شبه الجزيرة الكورية"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

المصدر: سبوتينك

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