بايدن يدعو 40 زعيما لقمة “المناخ” الشهر القادم

2021/03/27 | 08:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، 40 زعيما بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمشاركة في قمة المناخ عبر الاتصال المرئي يومي 22 و23 من الشهر المقبل.وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة: “دعا الرئيس بايدن 40 قائدا عالميا إلى قمة المناخ التي يستضيفها في 22 و23 أبريل، ومزمع عقدها عبر الاتصال …

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