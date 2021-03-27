سعر الصرف وأشياء أخرى.. الموازنة تدخل معترك الخلافات السياسية وسائرون ترفض الاتهام

2021/03/27 | 08:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز لم تتوقف ألغام الموازنة المالية، حتى واجهت مأزق سعر صرف الدولار، في ظل المساعي التي تقودها كتل سياسية، لإعادته إلى سابق عهده، فيما تقف كتل كبيرة على الطرف من هذا المسار، وترى فيه، ضرراً على الوضع الحالي، وربما يحول دون تمرير الموازنة بشكل عام.واشترط تحالف الفتح وكتل أخرى، مثل النهج الوطني، …

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