اصابة النائب بختيار شاويس بفايروس كورونا

2021/03/27 | 08:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بختيار شاويس عن اصابته بفايروس كورونا، داعيا الجميع الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال النائب بختيار شاويس خلال بيان: بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة ظهر اصابتنا بفايروس كورونا، الحمد لله اوضاعي الصحية مستقرة.

واضاف: مع الاسف ساضطر الى الانقطاع عن اداء مهامي لعدة ايام اتمنى التوفيق للجميع وادعو الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة

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