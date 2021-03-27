العراق بينهما.. خلاف وتراشق كلامي بين الهند السعودية بسبب أسعار النفط

2021/03/27 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي وصف وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، الجمعة، نصيحة نظيره السعودي بخفض مخزونات النفط للتعامل مع ارتفاع أسعار الخام، بأنها “غير دبلوماسية”.وقال برادان في فعالية بالعاصمة الهندية “تلك كانت إجابة غير دبلوماسية نوعا ما من بعض أصدقائنا القدامى.لا أتفق بأدب مع ذلك النهج.وتابع: “بالتأكيد الهند لديها إستراتيجيتها الخاصة، متى وكيف تستخدم …

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