مصر.. مصرع وإصابة 26 شخصاً بانهيار مبنى سكني من 10 طوابق في القاهرة

2021/03/27 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

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انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن "40 سيارة إسعاف عملت على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة"، مشيرة إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، مع استمرار البحث".

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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