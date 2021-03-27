“قطار دخل بآخر”.. أحد الناجين من حادث القطارين المأساوي في مصر يروي التفاصيل

2021/03/27 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف المواطن المصري، عماد عمر، حادث قطاري الصعيد بـ"المأساوي للغاية"، بعد ما كان قد ركب أحد القطارات التي تعرضت للحادث.

وفي تفاصيل الواقعة، سرد عماد عمر، وهو مقيم بقرية "أولاد نجم" في نجه حمادي، عن رحلته في القطار ولحظة الاصطدام، مشيرا إلى أنه "استقل قطار رقم 2011، في العاشرة صباحا من محطة سكك حديد نجع حمادي، برفقة أخيه، وابن عمه، باتجاه القاهرة للعمل هو وشقيقه، وأن ابن عمه كان سيؤدي امتحانا هناك".

وأضاف: "بعد ما غادر القطار محطة سوهاج بقرابة نصف ساعة، شعر الركاب بتوقف القطار مرتين في وقت قصير جدا"، مبينا: "كأنه واحد ضرب فرامل مرتين..



حسينا إن بيت قديم وقع القطار كله تراب وغبارة، وناس فوق بعضها".

وأكمل: "نزلنا من القطار على الفور من الخوف، كنا راكبين عربية 5، وأول ما نزلنا، شوفنا القطار بتاعنا دخل في القطار اللي كان أمامنا، وناس مرمية جثث وأحياء مصابين إصابات بالغة..



ربنا ما يوري لحد اللي شوفناه".

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر، قد أعلنت مصرع 32 شخصا وإصابة 108 آخرين، في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

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