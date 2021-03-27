تقرير سري يحذر من انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

2021/03/27 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالات المخابرات الأميركية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى ثلاثة أعوام إذا انسحبت القوات الأميركية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

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