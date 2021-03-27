الامارات.. واللعب بنار- ايفر غرين- - جمال الهنداوي

2021/03/27 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الهنداوي ليس من المفيد هنا انكار التردد الذي يصيب أي متابع للاحداث التي تتوالد في مصر من ان ربط هذه بعض الاحداث مع بعضها قد تدفع به فورا الى الانخراط في قائمة المهووسين بنظرية المؤامرة..



ولكن نفس هذا الهوس..الذي لا ننكره ولا نتبناه، قد يكون اقوى من محاولات تجاهل الاشارات الكثيرة الى ان الامور من الصعب ان تكون خارج اطار مؤامرة ما وان كانت ملامحها ما زالت مغلفة بالكثير من علامات الاستفهام..وهنا نجد انفسن ......





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