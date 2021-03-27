مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار بناية من 10 طوابق في القاهرة

2021/03/27 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع إنهارت بناية سكنية مؤلفة من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس في القاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب،وذكرت مصادر أن "40 سيارة إسعاف عملت على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة"، مشيرة الى أن "الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 23 آخرين، مع استمرار البحث".وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها في الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.المصدر: روسيا اليوم

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