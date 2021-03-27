2021/03/27 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام مصرية، بتعرض مبنى سكني مكون من عدة طوابق للانهيار، بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية، القاهرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية بعض المواطنين خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض، مع وجود قوات الحماية المدنية في موقع الحادث.

وقالت مصادر، إن "40 سيارة إسعاف عملت على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة"، مشيرة الى أن "الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 23 آخرين، مع استمرار البحث".

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها في الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان، فقد ظهر أن المبنى كان قد أخذ بالميلان في الليلة السابقة للانهيار.

وأفادت مواقع مصرية بأن المبنى مكون من 10 طوابق، وكان يسكنه عدد من الأطفال مع أسرهم.

وعاشت مصر هذا الأسبوع عدد من الكوارث، كان من أبرزها حادث تصادم قطارين في صعيد مصر، في محافظة سوهاج أودى الحادث بحياة 32 راكبا على الأقل، وخلف عشرات الجرحى.

ويأتي حادث تصادم القطارين بالتزامن مع أزمة أخرى باتت مصر تعيشها، منذ الثلاثاء، وهي تعطل الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| ضحايا بـ ’مصيبة’ جديدة في مصر.. انهيار مبنى من 10 طوابق!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| ضحايا بـ ’مصيبة’ جديدة في مصر.. انهيار مبنى من 10 طوابق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).