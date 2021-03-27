الصحة تعلن عن استعدادها لحملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

2021/03/27 | 09:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت، استعداد الوزارة لحملة تطعيم المواطنين بلقاح “استرازنيكا” في المراكز الصحيَّة ببغداد والمحافظات بعد وصول أوَّل دفعة منه مؤخراً عبر مرفق “كوفاكس”.وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريح صحفي، إنَّ “الوزارة تسلَّمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس البالغة 336 ألف جرعة بعد […]

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