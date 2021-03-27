الأردن يوضح بشأن رفع العلم العراقي السابق

2021/03/27 | 09:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الزراعة الأردنية، وضع علم النظام الصدامي المخلوع في اجتماع رسمي مع الجانب العراقي عقد في عمان الأربعاء.وقالت في بيان، أن “معلومات وردت لها حول وقوع خطأ بروتوكولي خلال اللقاء الذي عقد يوم امس الخميس بين وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ونظيره العراقي محمد الخفاجي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان …

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