وفاة نزيل في سجن الناصرية

2021/03/27 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة نزيل في سجن الناصرية، بثاني حادث من نوعه خلال اقل من 24 ساعة.وقال المصدر، ان “نزيلا يبلغ من العمر 31 عاما توفي في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار”.واضاف ان “وفاته جاءت بسبب مضاعفات صحية”، مشيرا الى ان “المتوفي مدان بتهم ارهابية ومحكوم بالإعدام”.

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