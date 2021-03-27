الاسدي يكلف نفسه بمنصب قائممقام الرفاعي

2021/03/27 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر سياسي، السبت، ان محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي كلف نفسه بمنصب جديد.

وقال المصدر ان “محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي كلف نفسه بمنصب قائممقام قضاء الرفاعي في المحافظة”.

واضاف المصدر ان “ذلك جاء بالاتفاق مع شيوخ العشائر”.

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