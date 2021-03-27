نائب يستبق جلسة الموازنة ويقديم خمسة مطالب

2021/03/27 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم السبت، إلى إعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه سابقاً، وتخفيض إجمالي الإنفاق في الموازنة المالية لعام 2021، مطالباً بإلغاء ثلاث مواد تضمنها مشروع قانون الموازنة.وقال الفيلي في بيان، “نجدد مطلبنا بتخفيض إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2021 إلى 105 تريليون دينار، ونعتقد أن التخفيض الذي حصل واستقر الإنفاق عنده بمبلغ 130 تريليون دينار لا يزال مبالغ به كثيراً، وبمقارنة بسيطة مع إنفاق سنة 2019 وسنة 2020 يتضح مبرر اعتراضنا على الإنفاق المقترح في موازنة سنة 2021”.وأوضح الفيلي، أن “الإنفاق الفعلي لسنة 2019 كان بمقدار […]

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