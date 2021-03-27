نائب يسبق جلسة الموازنة ويقديم خمسة مطالب

2021/03/27 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم السبت، إلى إعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه سابقاً، وتخفيض إجمالي الإنفاق في الموازنة المالية لعام 2021، مطالباً بإلغاء ثلاث مواد تضمنها مشروع قانون الموازنة.وقال الفيلي في بيان، “نجدد مطلبنا بتخفيض إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2021 إلى 105 تريليون […]

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