PUKmedia ينشر التغييرات التي جرت على حصة اقليم كوردستان من الموازنة

2021/03/27 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان بعض الكتل النيابية قامت بتغيير المواد الخاصة بحصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان بعض الكتل النيابية قامت بتغيير المواد الخاصة باقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بعد الاتفاق الذي جرى بين اللجنة المالية والوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان.

واضاف: ان التغيير جرى على فقرات المادة 11 والخاصة بحصة اقليم كوردستان، حيث تم الاتفاق على ان اقليم كوردستان ينتج 460 الف برميل نفط يوميا تخصم منها كلفة الانتاج والاستخراج والبترودولار ويتم تسليم واردات 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو.

واوضح: ان التغيير الذي اجرته بعض الكتل هو تسليم واردات 460 الف برميل من النفط يوميا الى شركة سومو وبعد ذلك يتم خصم كلفة الانتاج والاستخراج والبترودولار.

وقال: حسب الاتفاق الذي جرى بين اللجنة المالية والوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان انه في حال عدم التزام حكومة اقليم كوردستان بتسليم النفط الى شركة سومو تتم العودة الى قانون الادارة المالية لحل الامر، لكن التغيير الجديد ينص على انه اذا لم تسلم حكومة اقليم كوردستان النفط تتم العودة الى قانون تمويل العجز المالي أي عدم ارسال اية تخصيصات مالية لاقليم كوردستان.

واشار الى انه هناك خلافات اخرى ايضا حول مشروع قانون الموازنة بالاضافة الى حصة اقليم كوردستان مثل سعر صرف الدولار وحصة المحافظات من الموازنة وحصة اقليم كوردستان ليست المعرقل الوحيد لمشروع قانون الموازنة.

PUKmedia خاص

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