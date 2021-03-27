المالية النيابية تعقد اجتماعات حاسمة لانهاء الموازنة

2021/03/27 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان سبب تاجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 يعود الى اجتماعات ستعقدها اللجنة مع عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية ستعقد عدة اجتماعات مع وزارء المالية والتخطيط والنفط والتجارة لمراجعة جميع مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان اجتماعات اليوم ستكون حاسمة لانهاء مشروع قانون الموازنة بشكل كامل وتقديمه للتصويت في جلسة يوم غد الاحد لمجلس النواب.

هذا وكان مجلس النواب قد قرر تاجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 الى جلسة يوم غد الاحد، دون ذكر تفاصيل عن سبب التأجيل.

PUKmedia خاص

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