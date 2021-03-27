بعد احتجاج عراقيّ.. تعليق من الأردن على حادثة رفع علم نظام صدام

2021/03/27 | 09:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت السلطات الأردنية، توضيحًا حول رفع علم النظام السابق في اجتماع رسميّ مع وزير الزراعة العراقيّ.

وقالت وزارة الزراعة الأردنية في بيان، أنّ "معلومات وردت لها حول وقوع خطأ بروتوكولي خلال اللقاء الذي عقد يوم الخميس بين وزير الزراعة خالد الحنيفات ونظيره العراقي محمد الخفاجي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدًا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير".

وأضاف البيان على لسان الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أنّ "الخطأ غير مقصود"، مؤكدًا أنّ "الأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي مزدهر".

وكان وزير الزراعة العراقي قال، الجمعة 26 آذار/مارس، إنّ العلم العراقي السابق مثل "مفاجأة" له قبيل ابرام عقدٍ مع نظيره الأردني خالد الحنيفات، مشيرًا إلى "رفض التوقيع واشترط إزالته ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع".

وحمل الخفاجي في بيان، "السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ"، فيما طالب الجانب الأردني "باعتذارٍ عن ما حصل".

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