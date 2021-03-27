العمليات المشتركة تقرر تمديد العمل بباجات الاستثناء

2021/03/27 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انها قررت تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان، انه “تقرر تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال”.واضاف ان “التمديد سيكون لغاية الاول من نيسان المقبل”.

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