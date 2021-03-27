2021/03/27 | 09:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني: أربع مخالفات قانونية في انتخابات الاولمبية

كشف الخبير القانوني نزار احمد، السبت، عن وجود أربع مخالفات قانونية في انتخابات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال أحمد إن “الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات ارتكبت أربع مخالفات، اولها ابعاد سرمد عبد الاله بحجة صدور قرار ضده من قبل لجنة اخلاقيات الفيفا باطل وذلك لعدم صدور هكذا القرار حيث الهيأة القضائية واسوة بقاضي محكمة المنازعات وقضاة الهيئة التمييزية الموسعة لا يميزون بين قرارات لجنة اخلاقيات الاولمبية الدولية وبين رسالة اصدرتها رئيسة القسم تدعو فيها لجنة اخلاقيات اللجنة الاولمبية العراقية غير الموجودة اصلا بالتحقيق بالشكوى ضده والبت بها مع منحه حق الرد لان الموضوع بالاصل من اختصاص لجنة اخلاقيات اللجنة الاولمبية العراقية وليس من اختصاص لجنة اخلاقيات الدولية”.

واضاف أن “المخالفة الثانية تتعلق بابعاد رند سعد غير قانوني لان ظهور مادة محضورة بعينة اللاعبة شيء وصدور قرار بانتهاكها لقانون مكافحة المنشطات شيء اخر حسب قوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عملية الفحص وتبعياتها تتكون من اربع مراحل كل مرحلة تقوم بها جهة مختلفة: الفحص وتحليل العينة والتحقيق بنتائج التحليل والتدابير الانضباطية.



الشخص لايعتبر منتهكا قانون مكافحة المنشطات الا اذا تمت ادانته من قبل لجنة او هيأة انضباط في المرحلة الرابعة”.

وتابع أن “المخالفة الثالثة تتمثل بابعاد علي سماكة غير قانوني لان الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة الاولمبية العراقية يمنعان زج السياسة بالرياضة والتمييز المبني على اسس سياسية هذا اولا وثانيا لايوجد نص بالنظام الاساسي للجنة الاولمبية يشترط بالمرشح عدم شموله باجراءات المسائلة والعدالة”.

وأوضح احمد، أن “المخالفة الرابعة هي الغاء انتخابات الاتحادات غير الاولمبية بين مصطفى علك وقاسم الواسطي غير قانوني ولايجوز بهذه المسائل الحساسة والتي تتعلق بحقوق المرشحين الاستناد على نص اجتهادي”.

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