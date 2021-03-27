انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار في هذه المناطق.. طقس بغداد والمحافظات

2021/03/27 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (27 آذار 2021)، حالة الطقس في مختلف محافظات العراق، فيما أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة مع وجود أمطار خفيفة في مناطق من المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي الشمالية سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".وأشارت إلى أن "الطقس يوم غد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما في الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي الجنوبية تنخفض عدة درجات".

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