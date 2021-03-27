الدفاع المدني تعلن استنفاراً في العراق تحسباً لزيادة الحرائق

2021/03/27 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديريَّة الدفاع المدني، السبت (27 آذار 2021)، جميع فرقها وآلياتها تحسباً لزيادة الحرائق خلال فصل الصيف المقبل، منوهةً بأنَّ أغلب تلك الحرائق ناجم عن تذبذب التيار الكهربائي.

وقال مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح صحفي، إنَّ "هناك زيادة متوقعة في أعداد الحرائق، مع ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكداً أنَّ "مديريته استنفرت الجهود استعداداً لمواجهتها خلال الصيف المقبل".

وأضاف أنَّ "تحديد الحرائق ليس من مسؤوليَّة مديريته، وإنَّما تشارك مع لجان تحقيق خبراء الأدلة الجنائيَّة والتحقيقات الأوليَّة التي تجريها مراكز الشرطة المسؤولة عن الرقعة الجغرافيَّة لمحل الحادث".

وأوضح، أنَّ "التماس الكهربائي بسبب تذبذب التيار والشبكات العنكبوتيَّة للأسلاك كان السبب الرئيس وراء تلك الحرائق خلال العامين الماضيين".

وأشار بوهان، إلى أن "أغلب تلك الحرائق تحدث في الأسواق والمخازن التجاريَّة المشيَّدة من ألواح السندويج بنل والتي تعد من المواد سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والأمان الصادرة عن مديريَّة الدفاع المدني".

ولفت إلى أنَّ |تقارير الأدلَّة الجنائيَّة أشارت إلى أنَّ الحرائق المتعمدة تشكل النسبة القليلة، حسب إحصائيات العام الماضي، إذ بلغت 5 بالمئة".

وخلال الأيام الماضية، تعرضت عدد من الأسواق والمحال والمخازن التجارية، في بغداد إلى حرائق، نتجت عنها خسائر مادية كبيرة.

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